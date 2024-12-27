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Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Emmanuel Boateng de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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