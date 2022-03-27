Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Ümit milli takımımı kampından dönen Mirza Cihan takımla çalışmalara başlarken, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Haberler

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