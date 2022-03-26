Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma organizasyonuyla sürerken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Alexandru Maxim, Alin Tosca, Steven Caulker, Luka Stankovski ve Mirza Cihan katılmadı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Haberler

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