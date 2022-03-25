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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, 4 günlük iznin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeniden toplandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ve ısınma, yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, top kapma organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Hamza Mendyl ile Alexander Merkel, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalara başladı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Alexandru Maxim, Alin Tosca, Steven Caulker, Luka Stankovski ve Mirza Cihan katılmadı.

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Haberler

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