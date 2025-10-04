Gaziantep FK, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a giderek kamp girdi. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı.
Kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
