Gaziantep FK, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için antrenmanlarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenman ısınma, koordinasyon ve şut çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor