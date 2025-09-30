Haberler

Gaziantep FK, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için antrenmanlarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenman ısınma, koordinasyon ve şut çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü mobilya markası resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü mobilya markası iflas bayrağını resmen çekti
Gökten tarlaya düşen esrarengiz cisim uzay araştırmacılarını harekete geçirdi

Gökten tarlaya düştü, esrarengiz cisim yetkilileri harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.