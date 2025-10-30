Haberler

Gaziantep FK, Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 Geçerek Üst Tura Yükseldi

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. İlk yarıda Kulasin ve Bacuna'nın golleriyle galip gelen Gaziantep FK, maçın kontrolünü elinde tutarak rahat bir oyun sergiledi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)

Karabük İdmanyurdu Spor : Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)

Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna ( Gaziantep Fk )

Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz ( Karabük İdman Yurdu)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor


