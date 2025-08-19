Gaziantep FK Kaptanı Alexandru Maxim: 'Önceliğim Takımın Başarısı'

Gaziantep Fk'de 7. sezonuna giren ve takımın en fazla süre alan oyuncusu olan kaptan Alexandru Maxim, Süper Lig'de top koşturuyor olmanın gururunu yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon olan 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiralanan Maxim, sezon sonu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüple iki kez daha sözleşme yenileyen Maxim, Gaziantep Fk'de "en çok maça çıkan", "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Takımıyla birlikte şu ana kadar 191 maça çıkan Maxim, ligde aldığı 14 bin 102 dakika süre içinde 50 golle takımına katkı sağladı.

"Önceliğim takımla birlikte başarılı olmak"

Gaziantep Fk'nin kulüp tarihine geçtiği için mutluğu olduğunu anlatan Maxim, AA muhabirine bunun kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Maxim, bu tarz rekorları kovalamadığını belirterek, "Benim önceliğim ve odağım her zaman takımla birlikte başarılı olmak ve iyi bir sezon geçirmek oldu. Bu tür rekorlarda geldiği zaman tabii ki gurur duyuyorum. Çünkü bu bir ayrıcalık ama ben bunları kovalamıyorum. Bu tür rekorları elde etmeye hiçbir zaman çalışmadım." dedi.

Elde ettiği rekorların kariyerinin ve profesyonelliğinin bir ödülü olduğunu dile getiren Maxim, şunları kaydetti:

"Bu takıma ilk geldiğimde sadece hedefim başarılı olmak ve futbolun keyfini çıkarmaktı. Bu kadar uzun süre kalacağımı bende açıkçası beklemiyordum. Bu başarı ve kaptanlık bana aynı anda çok sorumluluk yükledi. Bu güzide şehir için bir şeyler yapabilmek çok güzel, o yüzden öncelikli hedefim kendi rekorlarımdan ziyade takımın başarılı olması oldu."

Maxim, Gaziantep FK taraftarına çok minnettar olduğunu da söyleyerek, hem şehirde hem maçlarda onların sevgisini hissettiğini, oynadığı süre boyunca zor zamanlarında tarafların desteğini her zaman hissettiğini anlattı.

"Burası her hafta farklı, çılgın şeylerin olduğu bir lig"

Süper Lig'de büyük takımların olduğunu ifade eden Maxim, şöyle devam etti:

"Burası her hafta farklı, çılgın şeylerin olduğu bir lig. Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmeksizin her takımın kazanma şansı var. Maçlar bol gollü geçtiği için taraftarlar içinde ilgi çekici bir lig haline geliyor. Bu kültürün parçası olduğum için kendimi iyi hissediyorum. Hangi stada giderseniz gidin taraftarların tutkusunu görüyorsunuz. Her takımda tutkulu taraftarlar var. Lig her sene daha ileri gidiyor ve gelişiyor. Kaliteli futbolcuların geldiği bir lig, o yüzden bu ligin parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum."

Maxim, sezon sonu bitecek sözleşmesine ilişkin, "Benim öncelikli hedefim her zaman iyi bir idman yapmak, fit olmak uzun soluklu hedeflerim var. Futbol dünyası garip, neler getireceğini, neler olacağını bilemezsiniz ama sezon sonu göreceğiz." diye konuştu.