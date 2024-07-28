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Gaziantep FK, kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Düzce'de yaptığı çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki takım, taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak günü tamamladı.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Gaziantep ekibi, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktığı sabah ve akşam idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.

Akşam antrenmanında kanat organizasyonları ve şut çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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