Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı - Haberler

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Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı

Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı Göztepe'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki genç kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın kiralanması konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Genç file bekçimiz 2022-2023 sezonunda Göztepe Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Ekrem'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Ekrem Kılıçarslan Gaziantep FK Spor Haberler

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