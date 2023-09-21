Gaziantep FK, İstanbulspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u Kalyon Stadyumu'nda ağırlayacak. Takım, henüz puanla tanışamadığı ligde galibiyet arayışında.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 5 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışamayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ligde puanı bulunmayan tek takım olan Güneydoğu temsilcisi, taraftarı önünde karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep Fk'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek.