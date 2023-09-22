Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yendi. Denis Dragus ve Ajeti'nin attığı gollerle ev sahibi ekip galibiyete ulaştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy
Gaziantep Fk : Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 71 Markovic), Mustafa Eskihalleç, Janio Bikel (Dk. 56 Jevtovic), Junior Morais, Maxim (Dk. 71 Ajeti), Nkoulou, Denis Dragus (Dk. 87 M'Bakata)
İstanbulspor : Jensen, Vefa Temel (Dk. 79 Ali Yaşar), Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj (Dk. 79 Muammer Sarıkaya), Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 70 Emir Gültekin)
Goller: Dk. 74 Denis Dragus, Dk. 90+5 Ajeti ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 20 Vefa Temel, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 65 Rroca, Dk. 79 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil ( İstanbulspor ), Dk. 46 Janio Bikel ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Fk, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yendi.
69. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Gradel'in ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Denis Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
74. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denis Dragus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90+5. dakikada Markovic'in ceza sahasının sağından kale önüne attığı topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.