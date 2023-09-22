Gaziantep FK-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.