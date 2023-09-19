Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor