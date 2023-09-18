Gaziantep FK, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor