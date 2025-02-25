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Gaziantep FK ile Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta

Gaziantep FK ile Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışta
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletlerini satışa sundu. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 900 TL ile bin 500 TL arasında, misafir tribün için ise bin 170 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 900 TL ile bin 500 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise bin 170 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları 900 TL ile bin 500 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise bin 170 TL olarak belirlendi.

Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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