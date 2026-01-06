Gaziantep FK, hazırlık maçında berabere kaldı

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Romanya ekibi FC Petrolul Ploie?ti'nin Antalya kampındaki hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploie?ti ile hazırlık maçı yaptı. Gaziantep FK'nın konakladığı otelin tesisinde gerçekleştirilen maçta Burak Yılmaz futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Gaziantep FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürüyor.