Haberler

Gaziantep FK, hazırlık maçında berabere kaldı

Gaziantep FK, hazırlık maçında berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Romanya takımı FC Petrolul Ploie?ti ile Antalya kampında yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki takım, çift antrenmanla kampına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Romanya ekibi FC Petrolul Ploie?ti'nin Antalya kampındaki hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploie?ti ile hazırlık maçı yaptı. Gaziantep FK'nın konakladığı otelin tesisinde gerçekleştirilen maçta Burak Yılmaz futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Gaziantep FK, Antalya kampını çift antrenmanla sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım

Tüm gözler onlardaydı! Yaşadıkları tartışma sonrası yeni paylaşım
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj