Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor 2-2 Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılan Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 2-2 berabere sona erdi. İki takım da karşılaşmada etkili performans sergiledi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng)
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)
Goller: Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues ( Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası 2-2 beraberlikle sona erdi.
59.? ?dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Emrecan'ın şutunda, meşin yuvarlak Rodrigues'e de çarparak filelerle buluştu: 1-2
66.? ?dakikada topla ceza sahasında buluşan Sorescu, Emrecan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
67.? ??dakikada topun başına geçen Sorescu'nun vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
74.? ?dakikada Melih Kabasakal'ın sağdan gönderdiği topla ceza sahası dışında buluşan Rodrigues'in sert şutunda, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.