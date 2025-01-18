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Gaziantep FK ile Bodrum FK'nın Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Gaziantep FK ile Bodrum FK'nın Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
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Trendoyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti. İlk yarıda her iki takım da etkili pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza yayının gerisinden Taylan Antalyalı'nın kaleye düzgün vuruşunda kaleci Mustafa Burak, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Bodrum FK'nın kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde savunmadan seken topa Gökdeniz'in bekletip, yaptığı vuruş kaleci Mustafa Burak'ın kucağında kaldı.

17. dakikada yapılan orta sonrası savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Okita'nın topu düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

44. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Kozlowski'nin yerden içeriye pasında topu alan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Sousa'da kaldı.

Hakemler: Muhammed Ali Metoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Maxim, David Okereke, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Sokratis Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Christopher Lungoyi, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayraktar, Fredy, Jonathan Okita, Taulant Seferi

Yedekler: Gökhan Akkan, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ondrej Celustka, Celal Dumanlı, Bilal Güven

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Gökdeniz Bayraktar (Bodrum FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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