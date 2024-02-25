Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 9 maçı kazanamadı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 9 maçı kazanamadı. Son maçta gol atamayan Gaziantep FK, takım kaptanı Djilobodji'nin cezasının tamamlandığı Bitexen Antalyaspor maçında sahada olmasını bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 9 maçı kazanamadı.

Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini 11. haftada Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra taraftarı önünde MKE Ankaragücü (0-1), Trabzonspor (1-3), Yukatel Adana Demirspor (2-2), Siltaş Yapı Pendikspor (2-2), Fenerbahçe (0-1), TÜMOSAN Konyaspor (1-1), Mondihome Kayserispor (1-1) ve Yılport Samsunspor (1-1) ile karşılaştı.

Dün evindeki RAMS Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, böylelikle iç sahada oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyete uzanamadı.

6 maç sonra gol atamadı

RAMS Başakşehir'e 2-0 kaybeden Gaziantep FK, 6 maç sonra bir müsabakayı skor üretemeden tamamladı.

Gaziantep FK, son olarak ligin 20. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçta gol atamamıştı.

Djilobodji cezasını tamamladı

Ligin 26. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçının son düdüğünün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve RAMS Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakan takım kaptanı Papy Djilobodji'nin cezası tamamlandı.

Tecrübeli oyuncu ligin 28. haftasında deplasmanda oynanacak Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel ve Bakata, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Acosta'nın ise tedavileri devam ediyor.

Gaziantep FK, ligde aldığı 28 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Antalyaspor Başakşehir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title