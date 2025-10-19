Haberler

Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı üstün tamamladı. Golleri Camara, Kozlowski ve Bayo kaydetti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara

Goller: Dk. 4 Camara, Dk. 17 Kozlowski, Dk. 31 Bayo ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 28 Abdülkadir Ömür, Dk. 37 Cvancara, Dk. 45+3 Safuri, Dk. 45+3 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 41 Rodrigues ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

4.? ?dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.