Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı üstün tamamladı. Golleri Camara, Kozlowski ve Bayo kaydetti.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Hüseyin Aylak
Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara
Goller: Dk. 4 Camara, Dk. 17 Kozlowski, Dk. 31 Bayo ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 28 Abdülkadir Ömür, Dk. 37 Cvancara, Dk. 45+3 Safuri, Dk. 45+3 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 41 Rodrigues ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
4.? ?dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.