Gaziantep FK hazırlık maçında KF Gostivari ile 1-1 berabere kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlık maçında KF Gostivari takımı ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK, 2023-2024 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Bolu kampında Kuzey Makedonya ekiplerinden KF Gostivari ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelin sahasında karşı karşıya gelen takımlar 1-1 berabere kaldı.