Gaziantep FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.