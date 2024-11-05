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Gaziantep FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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