Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü 68. dakikada Janderson'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda kaleci Zafer, köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Dennis'in, Boateng'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltıda topun başına geçen Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
68. dakikada Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Janderson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada Luis Perez'in geri pasında Juan'ın ceza sahası içinde kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Juan'ın, Zafer'i geçip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
80. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası solunda topla buluşan Dennis'in rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleciden döndü.
81. dakikada sağ kanattan Bayo, pasıyla topla buluşan Camara'nın düzeltip yaptığı vuruş kaleci Lis, meşin yuvarlağı kurtardı.
89. dakikada sol kanattan Bacuna'nın ortasında ceza sahası içinde Lungoyi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+1. dakikada Lungoyi'nin sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde bulunan Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek (Juninho Bacuna dk. 77), Drissa Camara, Deian Sorescu (Christopher Lungoyi dk. 73), Kacper Kozlowski, Emmanuel Boateng, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Myenty Abena, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Rob Nizet
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi (Furkan Bayır dk. 88), Cherni (Ogün Bayrak dk. 90+3), Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 75), Juan Santos (Allan Godoi dk. 88), Janderson (Sabra dk. 90+3)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Janderson (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues, Boateng (Gaziantep FK), Janderson, Miroshi (Göztepe) - GAZİANTEP