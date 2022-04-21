Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, 23 Nisan, Göztepe, Spor, Haberler

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