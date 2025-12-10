Haberler

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, 14 Aralık Pazar günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolculara özel program uygulandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcuların idmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
