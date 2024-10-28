Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, 1 Kasım Cuma günü Göztepe ile yapacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda futbolcular, özel program ve dar alanda maçla hazırlık yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular 5'e 2 ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.