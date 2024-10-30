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Gaziantep FK, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü ve çeşitli çalışmalar yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor

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