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Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, 23 Nisan, Göztepe, Spor, Haberler

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