Gaziantep FK - Göztepe Maçı Golsüz Sona Erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top Göztepe kalecisi Lis'de kaldı.

12. dakikada N'Diaye'nin savunma arkasına pasında sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun kale önüne gönderdiği topa Halil Dervişoğlu dokunamadı.

24. dakikada sol kanatta çalımlarla rakiplerini geçen Mustafa Eskihallaç'ın sağ ayağıyla uzaktan çektiği şut üstten auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Diaye'nin vuruşunu kaleci Lis son anda çeldi.

30. dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa Sorescu'nun vuruşunu kaleci Lis bir kez daha kurtardı.

33. dakikada Santos da Silva'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında Bokele'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

37. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra uzak köşeye plase şutu çok az farkla dışarı gitti.

43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Lis bir kez daha uzaklaştırdı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Bora Özkara, Suat Güz

Gaziantep Fk : Sokratis Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, N'Diaye, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Maxim, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Qentin Duabin, Furkan Soyalp, Enric Saborit, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Göztepe: Mateusz Lis, Nazım Sangare, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma Silva, Ahmed Ildız, Victor Hugo, David Tijanic, Juan Santos da Silva, Datro Fofana

Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Kuryu Matsuki, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Novatus Miroshi, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak, Romulo, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Sokratis Dioudis, N'Diaye (Gaziantep FK), Datro Fofana (Göztepe) - GAZİANTEP