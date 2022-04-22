Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasını öğrenciler ücretsiz izleyecek

Gaziantep FK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Göztepe karşılaşmasının öğrencilere ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz. Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadı'ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek." ifadeleri yer aldı.