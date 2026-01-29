Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon çalışmaları ve pas idmanları yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor