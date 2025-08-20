Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, çeşitli çalışma ve etkinliklerle sürdürülüyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin tarafları ise teknik direktör Yılmaz ve futbolcu Maxim'e çiçek takdim etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

