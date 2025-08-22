Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki son antrenman, ısınma, pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor