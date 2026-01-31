Haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 19 maçta toplamda 25 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. Takımda sakat oyuncular ve kart cezalısı olan futbolcular mevcut.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 26 gol atarken kalesinde 32 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan Mbakata, Abena, Ali Mevran Ablak ve kart cezalısı Ogün Özçiçek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sınırda olan Draguş ise yarın sarı kart görmesi durumunda 21. haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir