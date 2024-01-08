Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica yeniden tedavi altına alındı
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, şehre döndükten sonra artan şikayetleri üzerine tekrar tedavi altına alındı. Sumudica'nın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir.
Gaziantep FK: "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyiye gitmektedir." - GAZİANTEP