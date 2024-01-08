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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica yeniden tedavi altına alındı

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Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, şehre döndükten sonra artan şikayetleri üzerine tekrar tedavi altına alındı. Sumudica'nın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir.

Gaziantep FK: "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyiye gitmektedir." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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