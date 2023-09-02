Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Gaziantep Fk : Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, Gradel, Maxim, Riascos

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Gol: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray )

Sarı kart: Dk. 37 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.

21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.