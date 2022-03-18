Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Mart, Spor, Haberler

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