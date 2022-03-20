Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Bence maç sonucu oynanan oyuna göre kesinlikle adil olmadı." dedi.

Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son iki haftada birçok maç yaptıklarını ve Gaziantep'e eksik oyuncularla geldiklerini anlatan Torrent, son günlerde sağ bek oyuncularını kaybettiklerini onun için o bölgelerde doğaçlama yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Torrent, maça iyi başlamadıklarını ancak 20. dakikadan sonra kendilerine geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim kontrolümüz altında olan bir oyunda duran toptan iki gol yedik. Özellikle biri son saniyedeydi o zaman biraz oyun elinden kaçmaya başlıyor. Normalde ikinci golde de penaltı verdi hakem daha sonra bizim şansımız oldu, Gomis ile 2-2 yapma olasılığımız vardı. Orada kaçırdık ondan sonra maç biraz elimizden kaçtı. Kontraları kullanacaklarını biliyorduk bunlara karşı hazırlıklıydık ancak sahada çim aşırı kuruydu, sanırım orada da biraz kontra atak işe yarar bir taktik oluyor. Hatlar arasında da topla buluşma gibi şanslarımız oldu bunları güzel bir şekilde kullanabildik topa daha fazla sahip olabildik. Birçok anda fakat bitirme konusunda bazı hatalarımız, eksiklerimiz oldu diyebiliriz. İki yarı içinde bence maç sonucu, oynanan oyuna göre kesinlikle adil olmadı. Onların da fırsatları oldu bizim de. Farklı sitillere sahip fakat ama dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontra atakta patlayıcı güçle bir taktik izliyordu. Önümüzde 8 maç var olabilecek en iyi şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Son 20 günde sürekli maçlarımız, antrenmanlarımız, yolculuklarımız oldu. Şimdi bir ara vereceğiz 4 gün. Tahminim, bu 4 günden biz daha enerjik şekilde hem mental hem de fiziken iyileşmiş şekilde daha güçlü döneceğiz."

"Gomis sayesinde 3 gol fırsatıyla karşılaştık"

Torrent, bir gazetecinin "Gomis'in yavaş kaldığı" yönündeki sorusuna, "Yavaş kaldı diyorsunuz ama Gomis sayesinde 3 gol fırsatıyla karşılaştık. O zaman 2-2 olsaydı bu düşünüce de değişirdi muhtemelen ama Gomis'in bir şeyi varsa o da gol. Bende tam tersini düşünüyorum. Skor 2-1 iken değiştirseydik başka bir net forvet koysaydık 'golcü oyuncuyu neden oyundan aldınız?' diye bir soru da gelebilirdi. Üç tane gol atabilecekti onları atamadı ama kötü olduğunu söyleyemeyiz. (Gomis) ceza sahası içerisinde rakip için sürekli tehdit. Gole sahip olan oyuncularla devam etmekte her zaman fayda var ve bu takımda Gomis bunlardan bir tanesi. Eğer 2-2 olsaydı farklı bir şey düşünebilirdik ama olmadığı için düşünmedim." yanıtını verdi.

"Halen yapmamız gereken çok iş var"

Bir gazetecinin " Galatasaray'ın deplasman ve iç sahada farklı oynadığı" yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi:

"Dinlenme gerçekten çok işimize yarayacak çünkü buna çok ihtiyacımız var. Hepimizin üzerinde bir yorgunluk var. Bugün iki golü karşı takım duran toptan attı. Elimdeki bilgileri göre Avrupa'da en çok penaltı atılan liglerden bir tanesi bu. İlk yarının son saniyesinde duran toptan gol attılar onun dışında ikinci yarıda top dışarı çıktı pozisyon bitti dedik o sırada hakem penaltı çaldı. Bizde kaygılıyız. İstanbul'da oynayan Galatasaray ile deplasmanda oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için herkesin iyiliği için bunu düzeltmemiz lazım. Bu seneyi de Süper Lig'de en yüksek gelebileceğimiz noktada bitirmemiz ve önümüzdeki sene farklı bir sene olacak zaten onu o zaman düşüneceğiz. Şu ankini en iyi şekilde bitirmemiz lazım halen yapmamız gereken çok iş var. Eğer Beşiktaş ve Barcelona'ya karşı bu kadar yüksek konsantrasyonda oynayabiliyorsa takım Türk liginde de yapmalı ve yapmak zorunda."