Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçı için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan çalışmada hücum organizasyonları ve taktikler üzerinde duruldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmalar ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.