Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 katlı apartmanda yangın! Alevlerin arasında kurtarılmayı bekliyorlar
Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçı için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan çalışmada hücum organizasyonları ve taktikler üzerinde duruldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
img

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
img

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
img

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.