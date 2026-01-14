Haberler

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki çalışmalara, önceki gün Kocaelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel programla katıldı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ligin 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Dün Kocaelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcuların ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
