Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı
AA - Adsız Günebakan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Demir ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada,"Muhammet'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
AA / Adsız Günebakan - Spor