Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 4-0 Mağlup Olup Yenilmezlik Serisini Kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilerek 7 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Teknik direktör Burak Yılmaz ile çıkış yakalayan takım, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4. sıradan 6. sıraya geriledi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligin 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.
Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.
Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.
Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.