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Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Gaziantep Fk : Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, M'Bakata, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder, Dzeko

Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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