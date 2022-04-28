Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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