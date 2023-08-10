Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacakları maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ayak tenisi maçı yaptı. Gaziantep FK, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.