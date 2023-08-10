Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yapacakları maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ayak tenisi maçı yaptı. Gaziantep FK, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe ile 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, ayak tenisi maçı yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor