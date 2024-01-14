Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye konuk olduğu maçta teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Joshua King yedek soyundu. Leonardo Bonucci ise ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Fk'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu.

Kartal, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile ilk maçında

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı.

Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını karşılaşmaya Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, M'Bakata, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus 11'iyle çıkardı.

Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Jevtovic, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli ve Riascos yer aldı.

Güneydoğu ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Bikel ve Gradel, kadroda yer almadı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı duyuruldu.

Her iki takımın taraftarı, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Şehitler unutulmadı

Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.

Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kaynak: AA / Spor

Gaziantep FK Fenerbahçe Konyaspor Gaziantep Süper Lig Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title