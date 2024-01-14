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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

İLK 11'LER

Gaziantep FK; Nita, M'Bakata, Arda, Dijolobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş.

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gaziantep FK Fenerbahçe Spor Haberler

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