Gaziantep FK-Fenerbahçe Maçında Deprem Şehitleri Anıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK- Fenerbahçe maçında kronometreler 4.17'yi gösterdiği sırada sahaya karanfiller atıldı, deprem şehitleri anıldı. Maç öncesinde de iki takım futbolcuları ısınmaya "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK- Fenerbahçe maçında kronometreler 4.17'yi gösterdiği sırada duygusal anlar yaşandı. Maçın hakemi Burak Şeker, kronometreler bir yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu dakika ve saniyeyi gösterdiği esnada maçı durdurdu. Bu sırada Gaziantep FK ve Fenerbahçe futbolcuları ile tribünlerdeki tüm taraftarlar deprem şehitlerini alkışlarla andı. Tribünlerden sahaya atılan karanfiller ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık bir dakika duran oyun hakemin düdüğünün ardından tekrar başladı. Öte yandan maç öncesinde ısınan iki takım futbolcuları da "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı. - GAZİANTEP